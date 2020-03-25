Üniversitelerin online eğitim sınavı!

YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan YÖK Dersleri Projesi kapsamındaki hazırlıklar tamamlanarak, üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, YÖK Dersleri Platformu adı verilen ara yüzle açık erişime sunuldu. İlk aşamada Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin ders içeriklerinin yer aldığı platformda, şimdilik 27 lisans, 47 ön lisans programının dijital ders materyali var. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali yer alıyor. Süreç içerisinde, ders sayısı ve içerik çeşitliliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.



Çalışmalar sürüyor



Koronavirüsle mücadele sürecinde birçok devlet ve vakıf üniversitesi, ya kendi uzaktan eğitim öğretim faaliyetlerini uygulamaya başladı ya da bu eğitimin altyapısını güçlendirmeye dönük çalışmalara hız verdi. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi’nde uzaktan eğitim 6 Nisan’da başlayacak. Üniversite 600’den fazla derste kullanılan uzaktan eğitim altyapısını yaygın kullanıma elverecek şekilde güçlendirecek. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de uzaktan eğitim 6 Nisan’da başlayacak. Ankara Üniversitesi, 23 Mart’tan itibaren sanal / canlı sınıflar aracılığıyla eğitimleri online olarak gerçekleştiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de tüm dersler uzaktan eğitimle yapılıyor.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ders programlarını, içeriklerinin uygunluğuna bağlı olarak dijital ortamda yürütmek üzere yeniden düzenliyor. Üniversite, bugünden itibaren dersleri dijital ortamda yürütmeye başladı. Vakıf üniversitelerinin bir kısmı uzaktan eğitime başlarken bir kısmında derslerin yüklenmesi ay sonunu bulacak.



Genel olarak üniversiteler online eğitim için hazırlıklarını sürdürse de üniversitelerin bazılarının teknolojik altyapılarının buna uygun olmadığı görülüyor. Öyle ki eğitime başlayan üniversitelerin bazılarında öğrenciler ya aşırı yüklenmeden ya da teknolojik altyapı sorunları nedeniyle sisteme erişimde zorlandılar. Bu konuda teknik sorunların en kısa zamanda giderilmesi bekleniyor.