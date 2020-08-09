Üniversitelerin tüm olanaklarını inceleyin

Erasmus, Farabi, Mevlana, çift anadal, akreditasyon… Üniversitelerin tanıtımlarında, eğitim sistemlerinin yanı sıra bu kriterlere de sıkça rastlıyoruz. Aslında tüm bunlar, üniversitelerde verilen eğitimin içeriğini zenginleştiriyor. Değişim programlarıyla öğrenciler, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alma şansı yakalarken, ikili anlaşmalarla kayıt olduğu üniversitenin yanı sıra yurt dışındaki bir üniversitenin diplomasına da sahip oluyorlar. Akreditasyonlar ise üniversitenin ve bölümün verdiği eğitimin kalitesini tescilliyor.

Koronavirüs salgınında yüz yüze eğitime ara veren üniversiteler, online eğitimle yılı tamamladı. YÖK’ün önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki örgün programlarda uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek ders oranını yüzde 40’a yükseltmesiyle üniversite tanıtımlarında online eğitim de öne çıkmaya başladı. Peki, üniversitelerde adaylar için avantaj sağlayan olanaklar neler? Tercih yapacak adaylar için araştırdık:

Dünyaya açılın

İkili anlaşma: Üniversitelerin farklı ülkelerdeki üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunuyor. Bu kapsamda öğrenciler yurt dışında eğitim alabiliyorlar. Anlaşma şartları her üniversiteye göre farklılık gösterirken bazı anlaşmalarda konaklamadan ulaşıma tüm giderler karşılanıyor. Öğrenciler mezun olurken her iki üniversitenin diplomasına sahip oluyorlar.

Erasmus: Öğrencilere Avrupa’daki üniversitelerde 3 ile 12 ay arasında öğrenim görme fırsatı sağlayan Erasmus Değişim Programı sayesinde öğrenciler, farklı kültürleri yerinde tanıma, yurt dışındaki eğitim sistemini deneyimleme, yabancı dillerini geliştirme olanağı elde ediyorlar. Programda ülkelere göre değişen miktarlarda hibe desteği de veriliyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması nedeniyle işleyişi değişen programı kimi üniversiteler online uyguluyor. 2020-2021 dönemi için programın uygulanması, hareketlilik yapılacak ülkeye yönelik seyahat kısıtlılıkları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklara bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

Mevlana: Programla Türkiye’de eğitim veren üniversiteler ile yurt dışında eğitim veren üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılıyor. Mevlana’da coğrafi bölge ayrımı yok. Öğrenciler, en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim dönemi için faydalanabiliyorlar. Programa katılmak için en önemli şart ise öğrencinin 4 üzerinden en az 2,5 not ortalamasına sahip olması. Öğrencilere, yurt dışında gittikleri yükseköğretim kurumundaki eğitim öğretim süresi boyunca karşılıksız burs imkânı da sağlanıyor.

Yurt içinde değişim

Farabi: Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi sunan Farabi Pogramı’nda öğrenciler, bir veya iki yarıyıl kendi kurumlarının dışında bir üniversitede eğitim alabiliyorlar. Öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılıyor. Koronavirüs nedeniyle programın 2020-2021 başvuruları askıya alındı.

Çift diploma şansı

Çift anadal: Üniversitelerin sunduğu olanaklardan bir diğeri de çift anadal. Böylelikle öğrenciler, okudukları bölümle birlikte ilgilendikleri farklı bir bölümde eğitim alabiliyor ve mezun olunca iki diplomaya sahip oluyorlar. Yandal programıyla da aynı üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders alınıyor. Programı tamamlayanlara yandal sertifikası veriliyor. İki programa da başvuruda öğrencilerin akademik başarıları dikkate alınıyor.

Eğitimi tescilliyor

Akteditasyonlar: Üniversitenin ve bölümünün ulusal ve uluslararası düzeyde performans standartlarını, sahip olduğu akreditasyonlarla tespit edebilirsiniz. Akreditasyonlar, akademik kalitenin, verimliliğin ve saydamlığın bir göstergesi. Farklı alanlarda birçok akreditasyon var.

Mühendislik eğitimi için ABD’deki Mühendislik ve Teknoloji Programları Akreditasyon Kurulu’nun denetimindeki ABET, Türkiye’deki mühendislik eğitim programları için akreditasyon çalışmaları yapan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) verdiği akreditasyon, tıp eğitimi için Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) akreditasyonları bunlardan birkaçı.

Online eğitim altyapısı önemli

Koronavirüs, üniversitelerde birçok değişime neden oldu. Salgında ikinci, üçüncü dalga yaşanması durumunda eğitimden uzak kalmak istemeyen adayların, bu yıl tercihlerinde üniversitelerin online eğitim altyapısını da dikkate almalarında yarar var. Online eğitimle ilgili yatırımlarını artıran üniversitelerde, bu yıl yüz yüze eğitim ile online eğitimin birlikte yürütüleceği eğitim modelleri uygulanacak. Birçok üniversite, Blended Learning, Hibrit, Flipped Learning gibi yeni eğitim modelleri üzerine çalışmalar yapıyor. Üniversitelerin, sosyal mesafe, hijyen, sağlık görevlisi bulundurma gibi aldığı önlemler de bu yıl önem kazanıyor.