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    HaberlerEğitim Haberleri Unutmak Zıt Anlamlısı Nedir? Unutmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    29.12.2020 - 23:32 |

    Unutmak Zıt Anlamlısı Nedir? Unutmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Unutmak kelimesi, cümle içerisinde çok sık bir şekilde kullanılan kelimelerin başında yer almaktadır. Bunun yanı sıra unutmak kelimesinin, hatırda kalmayan anlamını taşıdığını belirtmek mümkündür. Unutmak kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmayı isteyen kişiler, İnternette ufak çaplı bir araştırma yapmaktadırlar. Peki unutmak zıt anlamlısı nedir? Unutmak kelimesinin zıt anlamı nasıl ifade edilir? İşte detaylar.

    Unutmak Zıt Anlamlısı Nedir? Unutmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Unutmak kelimesi, çok sık kullanılan kelimelerden yalnızca birisidir. Unutmak kelimesinin sık kullanıldığı gibi zıt anlamının da sık bir şekilde kullanıldığını belirtmek mümkündür. Unutmak kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi ve örnek vermek okurlara yardımcı olacaktır. Unutmak sözcüğünün zıt anlamlısı bu şekilde öğrenilecektir. 

    Unutmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Unutmak kelimesinin zıt anlamı hatırlamaktır. Hatırlamak kelimesi, unutmak kadar sık kullanılan bir kelimedir. Cümleler içerisinde sıklıkla karşılaşılan hatırlamak kelimesi, unutmak ile zıt anlamlıdır. Hatırlamak kelimesi ile unutmak kelimesinin zıt anlamına aşağıdaki gibi örnek vermek doğru olacaktır;

    - Unuttuğumu sandığım bilgileri bir anda hatırladığım için çok mutlu oldum.

    - Onu unutmuş olduğumu sanmıştım, hatırlayınca ağlayıncaya dek. 

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