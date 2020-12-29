Üretici Zıt Anlamlısı Nedir? Üreticinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Üretici kelimesinin zıt anlamını, özellikle bu tüketimin arttığı çağ da sayıları çok olan tüketici kelimesi almaktadır.

Üretici Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Üretici kelimesi ve bu kelimesinin vasfına sahip olan kişiler bu dönem de çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Üretici, bir malın ortaya çıkmasını sağlayan, yalnızca eşya olarak değil aynı zamanda yenir bir fikrin ortaya atılmasında işlev gören, yeni bir icat yapan kişiye verilen addır. Üretici kelimesinin zıt anlamını tüketici kelimesi oluşturur.

Tüketici kelimesi, tüketmek kelimesinden türeyen bir kelimedir. Tüketicinin anlamı ise bir şeyin yapımında herhangi bir katkısı olmayıp yalnızca tüketen kişiye verilen isimdir. Bu dönemde sayıları oldukça çoktur.