Üretim Zıt Anlamlısı Nedir? Üretimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Üretim, kelime anlamı olarak bir faaliyet sonucunda ortaya bir ürün ya da hizmet çıkarma anlamına gelmektedir. Üretimin zıt anlamlı kelimesi olarak ilk akla gelen kelime tüketimdir.



Üretimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Üretim kelimesi nasıl ki hayatımızda çok fazla yer kaplıyorsa, bunun karşıt anlamlı kelimesi olan tüketim de o kadar yer kaplar. Çünkü hem üretim hem de tüketim kelimesini günlük hayatımız içerisinde çok sık kullanırız.



Genellikle bu kelimelerden herhangi birini kullandığımız konuşmalarda, diğerini de mutlaka kullanırız. Çünkü bir arada olduklarında da anlam yaratabilen kelimelerdir. Örneğin bu iki kelimeyi aynı cümle içerisinde şu şekilde kullanabiliriz:



"Evet o sürekli üretiyor ama tüketmekten de geri durmuyor."