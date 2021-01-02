02.01.2021 - 21:02 |
Üretim Zıt Anlamlısı Nedir? Üretimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Günlük hayatımız içerisinde bir kelimenin zıt anlamlısına ihtiyaç duyduğumuz anlar olabilir. Bu her ne kadar ilkokulda öğrendiğimiz bir konu olsa da, her geçen gün bir kelimenin zıt anlamlısını öğrenebiliriz. Zıt anlam, aynı zamanda karşıt anlam olarak da bilinmektedir. Peki, üretim zıt anlamlısı nedir? Üretimin zıt anlamı olan kelimeler hangileridir? İşte bu konu hakkında merak edilenler
Üretim, kelime anlamı olarak bir faaliyet sonucunda ortaya bir ürün ya da hizmet çıkarma anlamına gelmektedir. Üretimin zıt anlamlı kelimesi olarak ilk akla gelen kelime tüketimdir.
Üretimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Üretim kelimesi nasıl ki hayatımızda çok fazla yer kaplıyorsa, bunun karşıt anlamlı kelimesi olan tüketim de o kadar yer kaplar. Çünkü hem üretim hem de tüketim kelimesini günlük hayatımız içerisinde çok sık kullanırız.
Genellikle bu kelimelerden herhangi birini kullandığımız konuşmalarda, diğerini de mutlaka kullanırız. Çünkü bir arada olduklarında da anlam yaratabilen kelimelerdir. Örneğin bu iki kelimeyi aynı cümle içerisinde şu şekilde kullanabiliriz:
"Evet o sürekli üretiyor ama tüketmekten de geri durmuyor."