Uslu Zıt Anlamlısı Nedir? Uslunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
İsim (us) + Yapım Eki (lu) ile türetilen uslu kelimesi, genellikle çocuklar için kullanılan bir sıfattır. Uslu, büyüklerinin sözünü dinleyen, çalışkan ve uysal demektir. Akıllı, zeki ve terbiyeli kelimeleriyle eş anlamlıdır. Uslu zıt anlamlısı nedir? Merak edenler için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Akıllı ve uslu aynı anlama gelse de bazı cümlelerde anlamı güçlendirmek için ikileme olarak kullanılır.
Uslunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Afacan:
Afet ve can kelimelerinin birleşmesiyle oluşan afacan, yaramaz anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1.A- Bu afacan çocuklarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum.
1.B- Afacanlık yapmayı bırakıp uslu bir çocuk olacak mısın?
2- Yaramaz:
Örnek Cümleler:
1.A- Kardeşim çok yaramaz olduğu için annem ona söz geçiremiyor.
1.B- Öğretmeninizin sözünü dinleyin ve yaramazlık yapmayın.
3- Haşarı:
Arapça kökenli bir sözcük olan haşarı da uslunun zıt anlamlısıdır.
Örnek Cümle:
Tüm gün haşarı çocukların dağıttığı evi topladım.
4- Muzip:
Örnek Cümleler:
1.A- Kaç yaşıma gelirsem geleyim içimde hep muzip bir çocuk olacak.
1.B- Bu kadar muziplik yeter!