Uslu Zıt Anlamlısı Nedir? Uslunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Akıllı ve uslu aynı anlama gelse de bazı cümlelerde anlamı güçlendirmek için ikileme olarak kullanılır.



Uslunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Afacan:



Afet ve can kelimelerinin birleşmesiyle oluşan afacan, yaramaz anlamına gelir.



Örnek Cümleler:



1.A- Bu afacan çocuklarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum.

1.B- Afacanlık yapmayı bırakıp uslu bir çocuk olacak mısın?



2- Yaramaz:



Örnek Cümleler:



1.A- Kardeşim çok yaramaz olduğu için annem ona söz geçiremiyor.

1.B- Öğretmeninizin sözünü dinleyin ve yaramazlık yapmayın.



3- Haşarı:



Arapça kökenli bir sözcük olan haşarı da uslunun zıt anlamlısıdır.



Örnek Cümle:



Tüm gün haşarı çocukların dağıttığı evi topladım.



4- Muzip:



Örnek Cümleler:



1.A- Kaç yaşıma gelirsem geleyim içimde hep muzip bir çocuk olacak.

1.B- Bu kadar muziplik yeter!