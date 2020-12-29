Üvey Zıt Anlamlısı Nedir? Üveyin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kelimelerin zıt anlamları, karşıt anlamı ifade eder. Her kelimenin ayrı bir zıt anlamı bulunur. Bunun yanı sıra üvey kelimesinin, karşıt anlamlısı merak edilmektedir. Üvey kelimesinin zıt anlamı, hem günlük hayatta hem de genel olarak sık bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Cümlelerin içerisinde çok sık karşılaşılan kelimelerden birisidir. Bunun yanı sıra üvey kelimesinin karşıt anlamı hakkında hem bilgi hem de örnek vermek önemli olacaktır.

Üveyin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Üvey kelimesinin zıt anlamı; cümlelerin içerisinde çok sık kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber üvey kelimesinin karşıt anlamı; özdür. Üvey kelimesi ile öz kelimesi karşıt anlamlı olarak belirtilmiştir. Bu kelimelere aşağıdaki gibi örnek vermek önemlidir;

- Öz oğlunu yıllardır üvey oğlu bilmişti.