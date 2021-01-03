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    03.01.2021 - 04:43 |

    Uysal Zıt Anlamlısı Nedir? Uysalın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde bulunan birçok kelimenin zıt anlamı bulunmaktadır. Karşıt kavramları karşılayan bu kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki uysal zıt anlamlısı nedir? Uysalın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Sizlere uysal kelimenin anlamını ve zıt anlamını karşılayan kelimeleri detaylıca derledik.

    Uysal Zıt Anlamlısı Nedir? Uysalın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlam denir. Her kelimenin eş anlamı olmadığı gibi her kelimenin de zıt anlamı bulunmamaktadır. Uysal kelimesinin ise zıt anlamı bulunmaktadır.

    Uysalın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Uysal kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Cümle içerisinde çok sık karşılaştığımız bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre şu şekilde açıklanmıştır:

    - Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı

    Zıt anlam ise kelimelerin anlam olarak birbirinin zıttı olması demektir. Her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Özellikle bir eylemin karşıt kelimesi o kelimenin zıt anlamlısı sayılmamaktadır. Uysal kelimesinin ise anlam bakımından zıttı olan karşıt anlamlı kelimeleri şunlardır:

    - Uysal kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler: Asi, hırçın, sert, dik başlı, haşin, şirret ve inatçı

     

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