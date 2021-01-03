Uzak Zıt Anlamlısı Nedir? Uzağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Uzak kelimesi; çok ötede yer alan, gidilmesi için çok çaba sarf edilmesi gereken, ilerlemek adına uzun zaman gerektiren anlamlarına gelir. Bununla beraber uzak kelimesinin zıt anlamlısı, tam tersi anlama sahiptir. Uzak kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklendirerek açıklamak, kelimenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.



Uzağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Uzak kelimesinin zıt anlamı, uzak kelimesi gibi sık bir şekilde kullanılmaktadır. Uzak kelimesinin zıt anlamı ise yakındır. Uzak kelimesi ile yakın kelimesinin zıt anlamlı olduğu belirtilmektedir. Uzak ile yakın kelimelerin bir arada kullanıldığı bir örnek vermek yararlı olacaktır. Bu örnek aşağıdaki gibidir;



- Uzak mesafeli ilişkiler, kimi zaman yakın mesafeli ilişkilerden daha uzun zamanlı oluyor.