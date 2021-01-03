Uzak Zıt Anlamlısı Nedir? Uzağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçede pek çok kelimenin bulunduğunu, kelimelerin anlamlarının da aynı oranda fazla olduğunu belirtmek gerekir. Neredeyse her kelimenin ayrı bir zıt anlama sahip olması da bu durumdan kaynaklıdır. Zıt anlamı bulunan kelimelerin içerisinde uzak kelimesi de yer almaktadır. Peki uzak zıt anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nasıl tanımlanır? İşte, merak edilenler.
Uzak kelimesi; çok ötede yer alan, gidilmesi için çok çaba sarf edilmesi gereken, ilerlemek adına uzun zaman gerektiren anlamlarına gelir. Bununla beraber uzak kelimesinin zıt anlamlısı, tam tersi anlama sahiptir. Uzak kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklendirerek açıklamak, kelimenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Uzağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Uzak kelimesinin zıt anlamı, uzak kelimesi gibi sık bir şekilde kullanılmaktadır. Uzak kelimesinin zıt anlamı ise yakındır. Uzak kelimesi ile yakın kelimesinin zıt anlamlı olduğu belirtilmektedir. Uzak ile yakın kelimelerin bir arada kullanıldığı bir örnek vermek yararlı olacaktır. Bu örnek aşağıdaki gibidir;
- Uzak mesafeli ilişkiler, kimi zaman yakın mesafeli ilişkilerden daha uzun zamanlı oluyor.