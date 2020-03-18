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    HaberlerEğitim Haberleri Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk’tan
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    18.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk’tan

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart’ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

    Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk’tan

    Selçuk, 23-27 Mart’ta yapılacak uzaktan eğitim ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret etti. Selçuk, burada yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazırlandığını belirterek, “23 Mart haftası itibarıyla hangi saatte, hangi ders, etkinlik veya oyunun, ne şekilde, nasıl yapılacağına ilişkin planlamalar ve altyapıya ilişkin hazırlıklarımız tamam. Deneme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

    Selçuk, şunları söyledi:

    ‘Sadece ders yok’

    “Takvimde, her gün hangi etkinlik, oyun ne şekilde yapılacak, bununla ilgili öneriler var. Bunu mobil olarak tüm hizmet sağlayıcılardan izleyebilirler. Gün içerisinde belirli derslere ilişkin, içerikler söz konusu olacak. Sadece ders yok. Oyunlar, etkinlikler, rehberlik de var. Belirtilen saatlerde izleyemeyen öğrenciler için tekrar yayınlar da olacak.”

    Selçuk, “23 Mart’ta uzaktan eğitimde ilk dersi siz mi vereceksiniz” sorusu üzerine de “Evet” yanıtını verdi.

    İlk teneffüs 40 dakika

    Öte yandan Bakan Selçuk Twitter’dan “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” notunu paylaştı. 

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