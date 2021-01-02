Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin 2020’deki son mükerrer sayısında yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin olağanüstü durumlarda uzaktan eğitim yapılabileceğine ilişkin maddesinden, “Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz” ifadesi çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce katıldığı bir TV programında, “Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” demişti. Yönetmelikte yapılan değişikliğin, sınavların yüz yüze yapılmasına ilişkin planlamadan vazgeçildiği anlamına gelmediği, tedbir amaçlı bir güncellemeye gidildiği belirtildi.

Dijital karne

Selçuk, son olarak katıldığı AA Editör Masası’nda 22 Ocak’ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği sorusuna, “Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz” yanıtını vermişti.