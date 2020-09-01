Uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı

Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın, Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Karaçay İlkokulu’nda düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında ilk ders zilini çaldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, “Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18’ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili gerekli işlemler de sürüyor” dedi.

Canlı sınıfların yanı sıra öğretmenlerin farklı platformlardan da öğrencilere erişebileceğini ifade eden Selçuk, “Bu arada erişimi güç olan bazı çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Bu hazırlıklarımızın birçok boyutu var, farklı şehirlerde değişmek üzere. Bunlardan bir tanesi de 5 binin üzerindeki EBA destek noktası çalışmamız. Bu şekilde bütün hızımızla başladık” bilgisini verdi.

‘Burukluk yaşadım’

Sınıf öğretmeni öncülüğünde 3’üncü sınıf öğrencilerinin canlı dersine bağlanan Selçuk, dersin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. Bana öyle mesajlar veriyorlar ki ‘Okulları açın artık.’ gibi bir bağırtı duydum oradan. Sonra kimdi o diye sordum o çocuklara” ifadelerini kullandı.

Selçuk, öğrenciler olmadan bir sınıfta ilk kez bulunduğu için çok büyük bir burukluk yaşadığını dile getirdi. Öğretmenlerin ve çocukların da birbirlerine büyük bir özlem taşıdığını anlatan Selçuk, “Ama hep söylediğimiz şey şu, risk varsa biz yokuz. Şu anda okulların açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu, ‘uzaktan başlayalım’ dedik. Ders çizelgelerimiz, EBA Televizyonu, EBA internetteki içerikler, öğretmen eğitimleri... Bunların tümünde çok büyük mesafe aldık. Eksiklerimiz var, bunları tamamlamakla ilgili de büyük bir çabamız var. Bütün il ve İlçeleri tek tek, okul okul inceliyoruz. Böyle buruk başlamak kötü ama başlamak güzel” görüşünü dile getirdi.

‘Zorlama var’

Selçuk, bir basın mensubunun öğretmen maaşlarına yönelik sorusuna, “Ziya Öğretmen olarak benim, bir öğretmen kimliğimle öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık. Biz, öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz. Başka da bir derdimiz yok” yanıtını verdi.

Aşamalı model

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı. Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime ,”aşamalı ve seyreltilmiş” şekilde geçilmesi planlanıyor.