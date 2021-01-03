BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Üzgün Zıt Anlamlısı Nedir? Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 04:55 |

    Üzgün Zıt Anlamlısı Nedir? Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Üzgün sözcüğü, sözcük türleri arasında sıfat olarak kullanılan türlerden birisini oluşturur. Bu kelime sıfat olmasının yanında bir duygu halini anlatan bir ifadedir. Bir nevi kişinin mutlu olmaması, kendini iyi hissetmemesi hali üzgün kelimesi ile ifade edilir. Üzgün zıt anlamlısı nedir? Üzgünün zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorularla ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    Üzgün Zıt Anlamlısı Nedir? Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Üzgün kelimesi bir mutsuzluk halini anlatan ifadelerden birisidir. Üzgün kelimesinin zıt anlamlısını oluşturan sözcük ise mutlu yani üzgün olmayan, kendini iyi hisseden manasındaki kelimedir.

    Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Üzgün kelimesi hem bir sıfat hem de bir duygu durumunu ifade eden sözcüklerden birisidir. Üzgün kelimesinin sıfat haline; üzgün adam, üzgün insan, üzgün köpek gibi ifadeler örnek verilebilir. Burada kullanılan üzgün kelimesi sıfat anlamındadır.

    Bunun yanı sıra üzgün bir duygu hali olarak kişinin kendini iyi hissetmemesi, mutlu hissetmeme, bir mutsuzluk hali olarak ifade edilir. Üzgün kelimesinin zıt anlamlısı yukarıda da belirttiğimiz üzere mutlu kelimesidir. Mutlu kelimesi üzgün kelimesinin tam zıttı anlamına gelmekte yani kişinin kendisini iyi hissetmesi ifade etmektedir.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

    Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Tüm geçim kaynakları gitti! 'Görünce çok ağladım'

    Tüm geçim kaynakları gitti! 'Görünce çok ağladım'

    Sıradaki Haber