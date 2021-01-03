Üzgün Zıt Anlamlısı Nedir? Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Üzgün kelimesi bir mutsuzluk halini anlatan ifadelerden birisidir. Üzgün kelimesinin zıt anlamlısını oluşturan sözcük ise mutlu yani üzgün olmayan, kendini iyi hisseden manasındaki kelimedir.



Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Üzgün kelimesi hem bir sıfat hem de bir duygu durumunu ifade eden sözcüklerden birisidir. Üzgün kelimesinin sıfat haline; üzgün adam, üzgün insan, üzgün köpek gibi ifadeler örnek verilebilir. Burada kullanılan üzgün kelimesi sıfat anlamındadır.



Bunun yanı sıra üzgün bir duygu hali olarak kişinin kendini iyi hissetmemesi, mutlu hissetmeme, bir mutsuzluk hali olarak ifade edilir. Üzgün kelimesinin zıt anlamlısı yukarıda da belirttiğimiz üzere mutlu kelimesidir. Mutlu kelimesi üzgün kelimesinin tam zıttı anlamına gelmekte yani kişinin kendisini iyi hissetmesi ifade etmektedir.