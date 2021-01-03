Üzgün Zıt Anlamlısı Nedir? Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Üzgün sözcüğü, sözcük türleri arasında sıfat olarak kullanılan türlerden birisini oluşturur. Bu kelime sıfat olmasının yanında bir duygu halini anlatan bir ifadedir. Bir nevi kişinin mutlu olmaması, kendini iyi hissetmemesi hali üzgün kelimesi ile ifade edilir. Üzgün zıt anlamlısı nedir? Üzgünün zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorularla ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Üzgün kelimesi bir mutsuzluk halini anlatan ifadelerden birisidir. Üzgün kelimesinin zıt anlamlısını oluşturan sözcük ise mutlu yani üzgün olmayan, kendini iyi hisseden manasındaki kelimedir.
Üzgünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Üzgün kelimesi hem bir sıfat hem de bir duygu durumunu ifade eden sözcüklerden birisidir. Üzgün kelimesinin sıfat haline; üzgün adam, üzgün insan, üzgün köpek gibi ifadeler örnek verilebilir. Burada kullanılan üzgün kelimesi sıfat anlamındadır.
Bunun yanı sıra üzgün bir duygu hali olarak kişinin kendini iyi hissetmemesi, mutlu hissetmeme, bir mutsuzluk hali olarak ifade edilir. Üzgün kelimesinin zıt anlamlısı yukarıda da belirttiğimiz üzere mutlu kelimesidir. Mutlu kelimesi üzgün kelimesinin tam zıttı anlamına gelmekte yani kişinin kendisini iyi hissetmesi ifade etmektedir.