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    04.01.2021 - 03:07 |

    Uzun Zıt Anlamlısı Nedir? Uzunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Uzun kelimesinin zıt anlamı ne demektir? Uzun anlam olarak ne demektir? Uzun kelimesinin karşıt anlamı nedir? Uzun kelimesinin tersi ne demektir? Uzunun zıt anlamı olan kelime var mıdır? Uzun kelimesi anlam olarak ne demektir? Uzunun zıt anlamı hangi kelimedir? Uzun kelimesinin zıt anlamını merak edenler için tüm detayları derledik.

    Uzun Zıt Anlamlısı Nedir? Uzunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Uzun kelimesi zıt anlamı olan bir kelimedir. Uzun kelimesinin zıt anlamı vardır. Uzun kelimesinin zıt anlamı kısa kelimesidir. Uzun ve kısa karşıt anlamlı kelimelerdir.

    Uzunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler?

    Her kelimenin bir zıt anlamı bulunmamaktadır. Zıt anlam o kelimenin anlamına tamamen karşı gelen anlamdır. Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin tam tersidir. Zıt anlam yerine karşıt anlam ifadesi de kullanılır. Zıt anlam o kelimenin olumsuzu demek değildir bu karıştırılmamalıdır.

    Zıt anlam tamamen zıt olan anlamı demektir. Ve uzun kelimesinin zıt anlamı kısa kelimesidir. Kısa uzun zıt anlamlısı olan kelimedir. Kısa ve uzun kelimeleri tamamen birbirinden farklı kelimeler olmakla birlikte anlam bakımından da kesinlikle zıt anlamlı kelimelerdir.

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