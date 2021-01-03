03.01.2021 - 04:40 |
Üzüntü Zıt Anlamlısı Nedir? Üzüntünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçe birçok farklı dilden kelime taşıyan bir dildir. Özellikle Farsça ve Arapça dillerinin etkisi Türkçe üzerinde çok büyüktür. Türkçe'nin kendi öz kelimeleriyle bu etkisi altında kaldığı diller arasında çok fazla ilişki bulunmaktadır. Anlam, konuşma ve kelime ilişkisi buna dahildir. Türkçede ki kelimeler arası ilişkiler vardır. Zıt anlamlı kelimeler bu ilişkinin bir parçasıdır. Güzel - çirkin, fakir - zengin, gibi kelimeler bu zıt anlamlı sözcüklere örnektir. İşte, tüm detaylar
Her kelimenin zıt anlamlı bir karşılığı bulunmamaktadır. Üzüntü kelimesinin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Üzüntü zıt anlamlısı sevinçtir.
Üzüntünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?
Zıt anlamlı kelimeler ilkokula başladığımız andan itibaren ilk öğrendiğimiz konulardan biridir. Türkçede birçok zıt anlamlı kelime vardır. Zıt anlamlı kelimelerin diğer bir adı karşıt anlamlı kelimelerdir.
Tam zıt anlamlarını karşılayan, birbiri ile taban tabana çelişen kelimeler birbiriyle zıt anlamlı kelimeler olarak bilinir. Üzüntü kelimesinin iki adet zıt anlamı olan kelime bulunmaktadır. Bunların ilki sevinçtir. Üzüntü kelimesinin ikinci zıt anlamı ise neşedir. Neşe kelimesi sevinç kelimesinin eş anlamı olarak da bilinmektedir.