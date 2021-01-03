Var Zıt Anlamlısı Nedir? Varın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Var kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan birçok deyimde yer alır. Bunların arasında en yaygın olanları: ''Varım Yoğum'', ''Var Gücüyle'' ve ''Varı Yoğu''



Varın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Yok:



Yok, sahip olmamak ve bulunmamak manasına gelir. Mecazi ve gerçek anlamda kullanılır. ''Yok yok'' şeklinde ikileme olarak kullanıldığında ise hayır anlamına gelir.



Örnek Cümleler:



1.A- Bende onun yalanlarına inanacak göz yok. (Mecazi anlam)

1.B- Maalesef bahsettiğin yazarın hiçbir kitabı bende yok. (Gerçek anlam)

1.C- Yok yok, bu sefer kesin kararlıyım. (Hayır anlamında)



2- Adem:



Üstünde şapka işareti olan '' dem'' kelimesi insan demektir. Arapça kökenli Adem sözcüğü ise yokluk ve hiçlik manasına gelir. Divan şiirlerinde dünya ''Adem Diyarı'' olarak tanımlanır.



Var kelimesi ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Hiç ve namevcut.