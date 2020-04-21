Vasıta Eş Anlamlısı Nedir? Vasıta Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Vasıta kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça dilinden dilimize geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Vasıta kelimesi de o kelimelerden biridir. Vasıta kelimesi son aylarda en çok araştırılan kelimelerden biridir. Özellikle kelimenin eş anlamı sıklıkla araştırılmaktadır. Vasıta kelimesinin 4 tane eş anlamlı kelimesi bulunur.



Vasıta Eş Anlamlısı Nedir?



Vasıta eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı “Araç”tır. Ayrıca vasıta kelimesinin 3 tane daha eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar,

- Aracı

- Aracılık

- Taşıt



Vasıta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Vasıta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler taşıt ve araçtır. Bu kelimeler günlük hayatta birbirinin yerine kullanılabilir. Ayrıca diğer eş anlamı ise aracı ve aracılıktır.