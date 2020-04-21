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    HaberlerEğitim Haberleri Vasıta Eş Anlamlısı Nedir? Vasıta Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:19 |

    Vasıta Eş Anlamlısı Nedir? Vasıta Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Türkçe kelime dağarcığı bakımından zengin bir dildir. Dilimize yabancı dillerden pek çok kelime girmiş ve bu kelimeler kalıplaşmıştır. Yabancı dillerden girmiş olan bu kelimeleri de kullanmaktayız. Günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biri de vasıta kelimesidir. Vasıta kelimesinin ayrıca eş anlamı da bulunmaktadır. Peki, vasıta eş anlamlısı nedir? Vasıta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte vasıta kelimesinin eş anlamları.

    Vasıta Eş Anlamlısı Nedir? Vasıta Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Vasıta kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça dilinden dilimize geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Vasıta kelimesi de o kelimelerden biridir. Vasıta kelimesi son aylarda en çok araştırılan kelimelerden biridir. Özellikle kelimenin eş anlamı sıklıkla araştırılmaktadır. Vasıta kelimesinin 4 tane eş anlamlı kelimesi bulunur.

    Vasıta Eş Anlamlısı Nedir?

    Vasıta eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı “Araç”tır. Ayrıca vasıta kelimesinin 3 tane daha eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar,
    - Aracı
    - Aracılık
    - Taşıt

    Vasıta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Vasıta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler taşıt ve araçtır. Bu kelimeler günlük hayatta birbirinin yerine kullanılabilir. Ayrıca diğer eş anlamı ise aracı ve aracılıktır.

     

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