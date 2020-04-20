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    HaberlerEğitim Haberleri Vazife Eş Anlamlısı Nedir? Vazife Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:42 |

    Vazife Eş Anlamlısı Nedir? Vazife Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Türkçemizde her kelimenin bir eş anlamı bulunmaktadır. Dilimize yabancı kelimelerden geçmiş pek çok kelime vardır. Bu kelimelerin eş anlamları sıklıkla araştırılmaktadır. Vazife kelimesinin eş anlamı sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, vazife eş anlamlısı nedir? Vazife kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte vazife kelimesinin eş anlamı.

    Vazife Eş Anlamlısı Nedir? Vazife Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Vazife kelimesinin kökeni Arapçadır. Kelime dilimize Arapçadan geçtiğinden dolayı eş anlamı da bulunmaktadır. Vazife kelimesinin 5 tane eş anlamı bulunmaktadır.

     Vazife Eş Anlamlısı Nedir?

     Vazife kelimesinin eş anlamı görev kelimesidir. Bir diğer anlamı ise ödev kelimesidir. Vazife kelimesinin diğer eş anlamı ise şu şekildedir;

     - Görev

     - İşlev

     - Vecibe

     - Yevmiye

     Vazife Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

     Vazife kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre vazife kelimesinin eş anlamı ödevdir. Bir diğer eş anlamı ise görevdir. Vazife kelimesinin eş anlamı olan cümleler de yer almaktadır. İşte vazife kelimesinin örnek cümleleri;

     " Sana karşı olan vazifelerimde (görevine) kusur mu ediyorum? " 

     " Nedim bugün vazifesine (ödevine) geç geldi." 

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