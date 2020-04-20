Vazife Eş Anlamlısı Nedir? Vazife Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Vazife kelimesinin kökeni Arapçadır. Kelime dilimize Arapçadan geçtiğinden dolayı eş anlamı da bulunmaktadır. Vazife kelimesinin 5 tane eş anlamı bulunmaktadır.

Vazife Eş Anlamlısı Nedir?

Vazife kelimesinin eş anlamı görev kelimesidir. Bir diğer anlamı ise ödev kelimesidir. Vazife kelimesinin diğer eş anlamı ise şu şekildedir;

- Görev

- İşlev

- Vecibe

- Yevmiye

Vazife Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Vazife kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre vazife kelimesinin eş anlamı ödevdir. Bir diğer eş anlamı ise görevdir. Vazife kelimesinin eş anlamı olan cümleler de yer almaktadır. İşte vazife kelimesinin örnek cümleleri;

" Sana karşı olan vazifelerimde (görevine) kusur mu ediyorum? "

" Nedim bugün vazifesine (ödevine) geç geldi."