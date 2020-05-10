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    HaberlerEğitim Haberleri Veli İzin Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)
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    10.05.2020 - 00:41 |

    Veli İzin Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)

    Öğrencinin gerekçeli bir nedenden dolayı izin alabilmesi adına dilekçe doğru şekilde ele alınmalı ve tamamlanmalıdır. Peki, veli izin dilekçesi örneği 2020 nasıl olmalı? İşte veli izin dilekçesi örneği 2020 (Word formatında) sizlerle.

    Veli İzin Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)

    Öğrencinin velisi tarafından doldurulması gereken bu dilekçe örneği, gerekli olan sebebin hatasız biçimde yazılarak tamamlanması gerekir. Öğrencinin hangi nedenden dolayı izin almasının önemli olduğu yazılırsa, bu durum çok daha kolay şekilde tamamlanabilir.

    Devamsızlık ya da mazeret dilekçe örneği gibi anlam üzerine de gelen bu form, öğrencinin ihtiyaç duyduğu süreyi tanıma şansı vermektedir. Öğrenci adına gerekli olan isteğin doğru biçimde aktarılması konusunda, gerekli bilgiler veli tarafından eksiksiz biçimde doldurulmalı ve imzalanarak gerekli noktalara ulaştırılmalıdır.

    Veli İzin Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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