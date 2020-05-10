Veli İzin Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)

Öğrencinin velisi tarafından doldurulması gereken bu dilekçe örneği, gerekli olan sebebin hatasız biçimde yazılarak tamamlanması gerekir. Öğrencinin hangi nedenden dolayı izin almasının önemli olduğu yazılırsa, bu durum çok daha kolay şekilde tamamlanabilir.



Devamsızlık ya da mazeret dilekçe örneği gibi anlam üzerine de gelen bu form, öğrencinin ihtiyaç duyduğu süreyi tanıma şansı vermektedir. Öğrenci adına gerekli olan isteğin doğru biçimde aktarılması konusunda, gerekli bilgiler veli tarafından eksiksiz biçimde doldurulmalı ve imzalanarak gerekli noktalara ulaştırılmalıdır.