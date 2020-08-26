Velileri özel okulda tutma formülü aranıyor

Bu kapsamda MEB yetkililerinin geçtiğimiz hafta özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Velilerin ücretlerde indirim talebinin karşılanabilmesi için” neler yapılabileceği masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, velilerden gelen indirim taleplerini karşılayabilmek için tek bir formül yerine, okulların mali durum ve yapılarına göre farklı ve kademeli çözüm formüllerinin hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bu çerçevede yüzde 8’lik KDV oranının bir seferlik alınmaması, ödeme yapıldıysa bu oranın yıl sonu mahsuplaşma olarak yansıtılması ilk öne çıkan formül olarak konuşuluyor.

Bina sahibi ve kirada olma, öğrenci kaybı oranı, personel yükü gibi kriterler göz ardı edilerek tüm özel okullar için tek bir çözüm formülünün hayata geçirilmesinin “eşitlik” açısından doğru olabileceği ancak “adil olmayacağı” görüşü dile getirilerek, tüm bu tabloların analiz edildiği ve çıkan mali tablolara göre farklı indirim ve vergi modellemelerinin de uygulanabileceği ifade ediliyor.

Sayıları az da olsa bazı okullarda kayıt sıkıntısı çekilmediği, mali yönden sıkıntı olmadığı için bunların bu tarz indirimlerden faydalandırılmayabilecekleri ya da düşük oranda yararlandırılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sıkıntıda olan okul ile olmayan okul arasında net ayrımların yapılarak bir formülün hayata geçirilmesinin daha doğru olacağı hem Milli Eğitim hem de Maliye bakanlıklarınca değerlendiriliyor.

“Okullar yük alıyor”

MEB, 21 Eylül’e kadar hazırlıklarını tamamlayarak, gündeme gelen formüllerle ilgili yol haritasını belirleyecek. Bu noktada 350 bin çalışanı olan özel okulların işten çıkarma yapmaması hedefleniyor. Özel okul temsilcileri tarafından bir öğrencinin devlete maliyetinin yaklaşık 7 bin TL olduğu ve özel okulların bu noktada hem devletten yük aldığı hem de vergi ödediğine dikkat çekilerek, hükümetin vergi kalemlerinde kolaylık sağlamasının diğer sektörlere göre daha önemli olduğu savunuluyor.