Veren El Alan Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sosyal düzeni sağlamak için varlıklı olanın yoksul veya yoksun olana yardımcı olması ahlaki olarak geçerli bir değer olmaktadır. Veren el alan elden üstündür atasözü söylenme nedeni ise zenginliğin üstünlüğüne değil var olanı paylaşmanın üstünlüğünden bahsetmesidir.

Veren El Alan Elden Üstündür Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?

Veren el alan elden üstündür atasözü bir iyiliği yapmanın iyilik görmekten daha üstün olduğu anlamına gelmektedir. Veren el alan elden üstündür atasözünde paylaşmak varlığı olmayanlara vermek ifade edilmektedir.

Veren El Alan Elden Üstündür Atasözü Açıklaması

Veren el alan elden üstündür atasözünde herhangi bir şeyi başkalarına verebilmek onun faydasından vazgeçip başkaları yararına kullanabilmenin veya verebilmenin insani değer olarak üstünlüğünü vurgulamaktadır. Veren el sözü ile genellikle anlamı katılmış böylece belirsizlik ifade edilerek iyiliğin yapılmasının kimse tarafından bilinmeden yapılması gerekliliğine de bir ithafta bulunmaktadır.