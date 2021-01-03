Veresiye Zıt Anlamlısı Nedir? Veresiyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Veresiye kelimesi bir bakkal, market gibi yerlerin alıcılarına sonradan ödemek üzere ürün almasına müsaade etmesidir.



Veresiyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Veresiye kelimesi günümüzde yavaş yavaş kullanılabilirliğini ve eski önemini yitiren bir kelimedir. Veresiye kelimesi bu dönemde daha çok küçük mahallelerde kullanılan bir sözcüktür. Veresiyenin manası bir alıcının bakkal veya marketten ücret vermeden daha doğrusu aldığı ürünün parasının deftere yazılıp daha sonra verileceği sözü ile bir ürün almasıdır.



Veresiye dönemi hala günümüzde az olarak kullanılsa da eski değerini yitirmiştir. Bu cümlenin zıt anlamlısı paralı olarak anılmaktadır. Zıt anlamlısı ise bir şeyin parasının alınmadan verilmemesi anlamına gelmektedir. Günümüzde bu durum daha çok yaygın olan kelimedir.