Vermek Zıt Anlamlısı Nedir? Vermenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Vermek kelimesi bir iş veya olmuşta başkası ile paylaşmak anlamında kullanılmaktadır. Ters anlamı ile birbirini tamamlayan bir kelimedir. Vermek fiili bir iş belirtmektedir.



Vermenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Vermek zıt anlamlısı olan kelime almak kelimesidir. Vermenin tam karşılığı olan almak eylemi vermenin sonucunda gerçekleşen bir işlev olmaktadır. Vermenin karşıt anlamı olan almak bir nesneyi veya cismi kendi iradesiyle veren kişiden almak anlamına gelmektedir. Vermek aynı zamanda bir eylemdir.



Almak kelimesi ile karşıt anlamda kullanılarak birbirinin sonucu ve nedeni olmaktadır. Örneğin; Ayşe kitabını verdi cümlesindeki vermek bir eylemi oluştururken Sema kitabı Ayşe’den aldı cümlesi ise bir işlemin karşılığını ve sonucunu belirlemektedir. Vermek fiili oldukça sık kullanılan bir kelimedir.