Virüs gölgesinde mezuniyet

Sadece mezunlar ve öğretim üyelerinin katıldığı tören, üniversitenin Youtube kanalından da canlı yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 2019-2020 dönemini başarıyla tamamlayan bin 871’i lisans olmak üzere toplam 2 bin 668 mezun diplomalarını aldı.