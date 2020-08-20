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    20.08.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

    Virüs gölgesinde mezuniyet

    Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimi online platformlara taşıyan Boğaziçi Üniversitesi’nin 153’üncü mezuniyet töreni önceki gün üniversitenin Uçaksavar Spor Sahası’nda yoğun salgın ve güvenlik önlemleriyle düzenlendi.

    Virüs gölgesinde mezuniyet

     

    Sadece mezunlar ve öğretim üyelerinin katıldığı tören, üniversitenin Youtube kanalından da canlı yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 2019-2020 dönemini başarıyla tamamlayan bin 871’i lisans olmak üzere toplam 2 bin 668 mezun diplomalarını aldı.

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