Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol atasözü çok eskiden beri kullanılmaktadır. Bu atasözü insanın kendi gibi olması gerektiği başka şekle bürünmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Eğer başka birisi gibi olacaksa da ikili oynamaması gerektiğini anlatmaya çalışır.



Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol Atasözünün (TDK)'ya Göre Anlamı Nedir?



Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;



- İnsanlar nasıl bir kişiliğe sahipse o şekilde gözükmelidir veya nasıl gözüküyorlarsa ona yakışır olmalıdırlar. Aksi takdirde iyi insanlarsa kıymetleri bilinmez, kötü biriyse haddinden fazla kıymet kazanırlar ve zarara uğratırlar.



Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?



- Patronum bana bir iyi bir kötü davranıyor hangisi gerçek anlayamıyorum. ( Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol )