Yabancı Eş Anlamlısı Nedir? Yabancı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılış bakımından farklı olan kelimelerdir. Genellikle her kelimenin bir eş anlamlısı mevcuttur. Bu eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde kullanımı da anlam bakımından aynıdır.

Yabancı Eş Anlamlısı Nedir?

Yabancı kelimesinin eş anlamlı kelime karşılığı "el" kelimesidir. Yani bir cümlede yabancı kelimesi yerine el kelimesini kullanabilirsiniz. Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse;

- O artık bizim için bir yabancı oldu.

- O artık bizim için bir el oldu.

Yabancı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yabancı kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "el" kelimesidir. Genellikle eş anlamlı kelimelerde "yabancı" kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlısı "el" kelimesidir. Eski dönemlerde ise eski Türkçe olarak yabancı sözcüğü yerine Ecnebi, Garip gibi kelimeler de kullanılıyordu. Fakat en doğru ve en sık kullanılan eş anlamlı kelime el sözcüğüdür.