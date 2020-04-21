Yabancı Eş Anlamlısı Nedir? Yabancı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Eş anlamlı kelimeler hem kelime dağarcığının artmasını sağlamakta hem de genel kültür seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır. Bu nedenle sınavlarda eş anlamlı kelimelerle ilgili sorular çok fazla gelmektedir. Yabancı kelimesi de sınavlarda özellikle eş anlamlısı en fazla sorulan sorulardan birisidir. Yabancı kelimesinin eş anlamlısı ve bu kelimenin cümle içerisinde kullanımını detaylı olarak derledik.
Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılış bakımından farklı olan kelimelerdir. Genellikle her kelimenin bir eş anlamlısı mevcuttur. Bu eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde kullanımı da anlam bakımından aynıdır.
Yabancı Eş Anlamlısı Nedir?
Yabancı kelimesinin eş anlamlı kelime karşılığı "el" kelimesidir. Yani bir cümlede yabancı kelimesi yerine el kelimesini kullanabilirsiniz. Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse;
- O artık bizim için bir yabancı oldu.
- O artık bizim için bir el oldu.
Yabancı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Yabancı kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "el" kelimesidir. Genellikle eş anlamlı kelimelerde "yabancı" kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlısı "el" kelimesidir. Eski dönemlerde ise eski Türkçe olarak yabancı sözcüğü yerine Ecnebi, Garip gibi kelimeler de kullanılıyordu. Fakat en doğru ve en sık kullanılan eş anlamlı kelime el sözcüğüdür.