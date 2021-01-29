Yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterlilikleri ölçülecek

Bakanlık olarak 2019’da hayata geçirdikleri yeni uygulamayla ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört beceride Türkçe sınav pilot çalışması başlattıklarını hatırlatan Selçuk, bu amaçla 15 pilot ildeki e-sınav merkezinde dil laboratuvarları kurduklarını söyledi. İlk pilot uygulamayı 7. sınıf öğrencileri için mart ve nisanda yaptıklarını anlatan Selçuk, bunun sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi’nin 11. raporu olarak bu ay “Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları” başlığıyla kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Salon sayısı artırılacak

4, 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik dört beceride Türkçe ölçme pilot çalışmalarının, 7. sınıf seviyesini 2019’da başarıyla tamamladıklarını ifade eden Selçuk, projenin 4 ve 11. sınıflara yönelik aşamasını koronavirüs salgını nedeniyle ertelediklerini dile getirdi. 2020’de, 52 e-sınav salonunu Türkçe dört beceride sınav yapacak şekilde kurduklarını belirten Selçuk, “Bu yılın sonuna kadar e-sınav salon sayısının artırılması kapsamında 81 ilde yaklaşık 400 e-sınav merkezinde Türkçe dört beceride sınav yapılabilecek duruma geleceğiz. Böylece bu uygulamayı 81 ilde yaygınlaştırma imkânımız olacak” dedi. Selçuk, yeni uygulamayla 16 yaş ve üzeri bireylerin ana dili olarak Türkçe dört temel dil beceri seviyelerini ölçebilmek amacıyla test geliştirme çalışmalarına da başladıklarını kaydetti.

MEB olarak hedeflerinin, yabancılara yönelik Association of Language Testers in Europe (ALTE) gibi uluslararası kuruluşlarca da tanınan dört beceride Türkçe yeterlikleri ölçme sınavı yapabilmek olduğunu dile getiren Selçuk, ayrıca Dört Beceride Türkçe Sınavının yapısını ALTE’nin standartlarıyla uyumlu hale getirerek ALTE onayı almak (Q-Mark) ve kuruluşun tam üyeleri arasında yer almak olduğunu belirtti.