Atasözlerinin anlaşılması için kelimelerin anlaşılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında yavşan kelimesinin anlamı bir ot türü olmasıdır. Bu atasözüne bakıldığında kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.



Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması



Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklamasına bakıldığında burada anlatılmak istenen şey yemek için kullanılan malzemelerin esirgenmemesi gerektiğidir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Yavşan otu normalde acı bir ot olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yağın iyi kullanılması ile lezzetli bir yemek olacağı anlatılmamaktadır. Sirke ile tavşan sözüne bakıldığında ise tavşan lezzetli bir et olmakla beraber sirkeyle bile lezzetli ve tadı güzel bir yemek olacağının söylenmesidir.