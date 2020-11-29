BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    29.11.2020 - 05:51 |

    Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözlerine bakıldığı zaman kim tarafından söylendiği belli değildir. Bundan dolayı da anonim özellik göstermektedir. Atasözleri topluma mal olmuş ve yüzyılların birikimi ile oluşmuş sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda atasözleri toplumun ortak dil zevkini de yansıtmaktadır. Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklamasını sizler için derledik.

    Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözlerinin anlaşılması için kelimelerin anlaşılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında yavşan kelimesinin anlamı bir ot türü olmasıdır. Bu atasözüne bakıldığında kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.

    Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklamasına bakıldığında burada anlatılmak istenen şey yemek için kullanılan malzemelerin esirgenmemesi gerektiğidir.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Yavşan otu normalde acı bir ot olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yağın iyi kullanılması ile lezzetli bir yemek olacağı anlatılmamaktadır. Sirke ile tavşan sözüne bakıldığında ise tavşan lezzetli bir et olmakla beraber sirkeyle bile lezzetli ve tadı güzel bir yemek olacağının söylenmesidir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

    Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber