Yalan Zıt Anlamlısı Nedir? Yalanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dilimizde bazı kelimeler çok sık kullanılmaktadır. Bu kelimelerin içerisinde de yalan kelimesi yer almaktadır. Yalan kelimesi, doğru olmayan söz anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra yalan kelimesinin zıt anlamı tam tersi anlama sahiptir. Yalan kelimesinin zıt anlamının da günlük hayatta çok sık kullanıldığını belirtmek gerekir. Yalan kelimesinin zıt anlamı hakkında örnek ve bilgi vermek yararlı olacaktır.



Yalanın Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler



Yalan kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bununla beraber yalan kelimesinin zıt anlamları; ciddi, essah, esas, hakikat, gerçek, hakiki olarak tanımlanabilir. Yalan kelimesi ve gerçek kelimesi ile ilgili aşağıdaki gibi örnek vermek faydalı olabilir;



- Yalanlarla karşılaştığım zaman gerçeklerin bu şekilde olabileceğini hiç tahmin etmemiştim.