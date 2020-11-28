Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünde temelde doğru insan olup yalan söylenmemesi gerektiğini anlatmaktadır. Ülkemizde yaşamakta olan birçok kişi bu atasözünü sık sık hayatta kullanmaktadır.

Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Günümüzde yalancının evi yanmış kimse inanamamış atasözü yalan söyleyen kişiler için kullanılmaktadır. Yalan söylemeyi adet haline getiren kişinin sözlerine kimseler inanmaz anlamına gelmektedir.

Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış Atasözünün Kısaca Açıklaması

Ülkemizde geçmişten günümüze kadar gelmekte olan atasözleri oldukça değerlidir. Bu atasözü de kişilerin sürekli olarak yalan söylemesinin o kişiye olan inancı zedelediğini göstermektedir. Öyle ki evinde yangın bile çıksa kimse inanıp yardımına koşan olmaz anlamındadır. Yalan söylemeyi devamlı adet haline getirmek tehlikelidir. Buna ek olarak yalan söyleyen insanlara hiç bir zaman hiç bir konuda güven olmaz.