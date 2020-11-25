Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözü, söylenmiş olan bir yalanın çok uzun zaman geçmeden anlaşılacağı anlamına gelmektedir.

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir yalanı uzun süre gizlemek mümkün değildir. Er ya da geç o yalanın doğrusu ortaya çıkacaktır. Bir yalanın uzun süre boyunca insanları aldatması imkansızdır. Zamanı geldiğinde tüm gerçekler herkes tarafından öğrenilir. Yalancının foyası mutlaka ortaya çıkar. Yalancıların mumları dayanıksızdır. Çok vakit geçmeden eriyip gider. Böylece gerçek de herkes tarafından görülür ve bilinir.

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen merak etme gerçek er ya da geç ortaya çıkar, yalancının mumu yatsıya kadar yanar!