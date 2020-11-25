Yalnız Taş Duvar Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsanlar arasındaki dayanışmayı en iyi biçimde anlatan atasözleri içerisinde yalnız taş duvar olmaz cümlesi gelir. Bu güzel atasözünün anlamı nedir öğrenerek farklı yerlerde hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Yalnız Taş Duvar Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

İnsanlar hem tek başına yaşayamaz hem de pek çok işi tek başına tamamlayamaz. Dayanışma içerisinde sağlıklı ve zamanında işin tamamlanması insanların bir arada çalışmasıyla gerçekleşir. Sonuçta nasıl ki yalnız başına taş duvar olmaz ise, aynı zamanda yalnız başına insan da olmaz. Önemli işlerin üstesinden gelebilmek ve başarabilmek için, mutlaka işbirliği yapılması gerekir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri kısaca gözlem ve deneye dayalı olan, öğüt verici sözlerdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış, kimlerin söylediği tam olarak bilinmeyen cümleler şeklinde ifade edilir. Günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.