Yanıt Eş Anlamlısı Nedir? Yanıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sorulan bir soruya karşılık vermek amaçlı kullanılan kelime yanıt olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bir davranışa karşılık vermek olarak da dile getirilmektedir. Bu iki anlam üzerinden TDK yanıt kelimesi için eş anlamlı olarak, ‘cevap’ sözcüğünü karşımıza çıkarıyor.

Yanıt Eş Anlamlısı Nedir?

Halk arasında yaygın olarak hem yanıt kelimesi hem de cevap sözcüğü aynı anlam üzerinden ifade ediliyor. Sorulan bir soruya da bir davranışa karşılık vermek amaçlı yanıt kelimesi kullanır. Amaca uygun olarak eş anlamlı şekilde cevap sözcüğü de ele alınabilmektedir.

Yanıt Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yanıt kelimesi ile cevap sözcüğü aynı anlam üzerinden cümlede kullanılabilir.

‘’Bugün yanıt vermemiş olsa bile yarın mutlaka verecektir.’’

‘’Okulda problem için verdiği cevap tamamen yanlıştı.’’

Bu şekilde birçok değişik cümlede ya da tek başına yanıt ile cevap kelimelerini kullanabilirsiniz.