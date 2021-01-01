Yanıt Zıt Anlamlısı Nedir? Yanıtın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yanıt kelimesi dilimizde isim olan sözcüklerden birisi olmaktadır ve tanımı ise bir soruya verilen karşılık olmaktadır. Diğer bir yandan da yanıt kelimesi kimyada da geçmektedir. Bu bilimde ki karşılık ise tepkime ve reaksiyon olmaktadır.

Yanıtın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yanıt kelimesinin zıt anlamı olan iki farklı kelime bulunmaktadır. Bunlardan ilki sual olurken, ikincisi ise soru olmaktadır. Hem soru hem de sual kelimeleri ise dilimizde isim grubunda yer alan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ki karşılıkları ise bir şey öğrenmek amacı ile bir başkasına yöneltilen ve karşılık verilmesi gereken söz veya yazı olmaktadır.