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    HaberlerEğitim Haberleri Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    28.12.2020 - 16:01 |

    Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Yapay kelimesi, günlük hayat içesinde sık bir şekilde kullanılan sözcüklerden biri olmasından ötürü zıt anlamı da merak edilmektedir. Kelime duyulduğu zaman yapay kelimesinin zıt anlamlısının ne olduğu araştırılmaktadır. Yapay zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek, okurlara yardımcı olacaktır. Peki yapay kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Yapayın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte ayrıntılar.

    Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçe dilinde kullanmakta olunan kelimelerin eş ve zıt anlamlısı bulunan sözcükler bulunmaktadır. Eş anlamı bulunan sözcükler, bahsedilen kelimeyle aynı anlamı taşır ancak yazılışı değişiktir. Zıt anlamlı kelimeler ise anlam bakımından birbirinden farklı olan kelimelerdir.

    Yapayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Yapay sözcüğünün anlamı bilindiği zaman zıt anlamlısı olan sözcüğü bulmak daha basit olmaktadır. Yapay kelimesi; doğal olmayan, doğada karşılaşıldığından farklı olan anlamlarına gelmektedir. Bu vaziyette yapay kelimesinin zıt anlamı; doğal şeklindedir.

    Türk Dil Kurumu İnternet sitesinde yapay sözcüğü, doğal olarak belirtilmiştir. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı; doğaldır. Doğal kelimesi ile yapay kelimesi her yerde zıt anlamları şeklinde tanımlanmıştır. Yapay ile doğal kelimeleri, Türkçede çok sıklıkla kullanılan iki kelimedir.

     

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