Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Türkçe dilinde kullanmakta olunan kelimelerin eş ve zıt anlamlısı bulunan sözcükler bulunmaktadır. Eş anlamı bulunan sözcükler, bahsedilen kelimeyle aynı anlamı taşır ancak yazılışı değişiktir. Zıt anlamlı kelimeler ise anlam bakımından birbirinden farklı olan kelimelerdir.



Yapayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yapay sözcüğünün anlamı bilindiği zaman zıt anlamlısı olan sözcüğü bulmak daha basit olmaktadır. Yapay kelimesi; doğal olmayan, doğada karşılaşıldığından farklı olan anlamlarına gelmektedir. Bu vaziyette yapay kelimesinin zıt anlamı; doğal şeklindedir.



Türk Dil Kurumu İnternet sitesinde yapay sözcüğü, doğal olarak belirtilmiştir. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı; doğaldır. Doğal kelimesi ile yapay kelimesi her yerde zıt anlamları şeklinde tanımlanmıştır. Yapay ile doğal kelimeleri, Türkçede çok sıklıkla kullanılan iki kelimedir.

