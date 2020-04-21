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    HaberlerEğitim Haberleri Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? Yapıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:37 |

    Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? Yapıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Eş anlamlı olarak da ifade edilebilen anlamdaş sözcükler anlatımı zenginleştirmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle de eş anlamlı sözcükler hakkında sürekli olarak araştırma yapılmaktadır. Bu araştırma konularından biri de yapıt kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, yapıt ne demek ve bu sözcüğün anlamdaşları nelerdir? Sizler için bu sorulara TDK kaynaklarını da dikkate alarak cevapları derledik.

    Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? Yapıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Türkçede bazı sözcüklerin kullanım alanına bağlı olarak birden fazla anlamdaşı olduğu görülmektedir. Yapıt kelimesi de bu bağlamda çok sayıda eş anlamlı sözcüğe sahiptir.

    Yapıt Eş Anlamlısı Nedir?

     Yapıt, Türk Dil Kurumu Sözlüğü içerisinde “emek sonucu ortaya konulan ürün” olarak tanımlanmaktadır. Bu manası ile yapıt sözcüğünün yerine aynı anlamı niteleyecek sözcük “eser” olarak kabul edilmektedir. 

    Yapıt Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Yapıt, kelimesinin eş anlamı sorulduğunda akla gelen en yaygın cevap eser olmaktadır. Ancak yapıt, cümle içerisinde barındırdığı anlama göre farklı eş anlamlı sözcüklere de sahiptir. Bu bağlamda, yapıt ile eş anlama gelebilecek diğer sözcükler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

    • Yayın
    • Kitap
    • Ürün
    • Mahsul
    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
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