Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? Yapıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede bazı sözcüklerin kullanım alanına bağlı olarak birden fazla anlamdaşı olduğu görülmektedir. Yapıt kelimesi de bu bağlamda çok sayıda eş anlamlı sözcüğe sahiptir.

Yapıt Eş Anlamlısı Nedir?

Yapıt, Türk Dil Kurumu Sözlüğü içerisinde “emek sonucu ortaya konulan ürün” olarak tanımlanmaktadır. Bu manası ile yapıt sözcüğünün yerine aynı anlamı niteleyecek sözcük “eser” olarak kabul edilmektedir.

Yapıt Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yapıt, kelimesinin eş anlamı sorulduğunda akla gelen en yaygın cevap eser olmaktadır. Ancak yapıt, cümle içerisinde barındırdığı anlama göre farklı eş anlamlı sözcüklere de sahiptir. Bu bağlamda, yapıt ile eş anlama gelebilecek diğer sözcükler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.