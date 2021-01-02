Yaramaz Zıt Anlamlısı Nedir? Yaramazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yaramaz kelimesi, zıt anlamı merak edilen kelimelerin içerisinde yer alıp çok sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Bunun yanı sıra yaramaz kelimesinin olumsuz bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkündür. Bir işe yaramayan, uygun olmayan anlamlarını taşıyan yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı, olumlu anlamlara sahip bir kelimedir. Bununla birlikte dilimizde çok sık bir şekilde kullanılmakta olan bir kelimedir.



Yaramazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yaramaz kelimesinin, çoğu zaman çocuklar için kullanıldığını belirtmek gerekir. Günlük hayatta çok karşılaşılan bir kelime olarak bilinen yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı; uslu kelimesidir. Yaramaz ve uslu kelimesinin birbirinin zıt anlamlısı olarak ifade edildiği söylenebilir. Kelimelere örnek olarak;



- Yaramaz olan çocuğun, uslu hallerini göreceğim hiç aklıma gelmezdi.