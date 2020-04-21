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    HaberlerEğitim Haberleri Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:30 |

    Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri de yarar olarak biliniyor. Anlamı ile beraber çok sık kullanılan bu kelime aynı zamanda eş anlamlı sözcüğü üzerinden de değerlendirilebilir. Yarar eş anlamlısı nedir? Yarar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Elde edilen iyi bir sonuç ya da elverişli gibi anlamlar üzerinden yarar kelimesi gündelik yaşamda çok sık kullanılmaktadır. TDK’ya göre ise bu kelimenin eş anlamlısı, ‘fayda’ sözcüğüdür.

    Yarar Eş Anlamlısı Nedir?

    Yarar kelimesi için gündelik yaşamda amaca uygun farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Cümlede veya tek başına kullanılabilecek bu kelime ise ‘fayda’ olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir duruma yarayan, elverişli ya da elde edilen iyi sonuç şeklinde bu kelime kullanılabilir.

    Yarar Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Aynı anlamı ile beraber hem yarar hem de fayda kelimelerini kullanabilirsiniz. Eş anlamlı olarak yazılış ve okunuşları farklıyken ortak bir anlayışa sahiptir.

     

     ‘’Bugün çok yararlı işler yaptı.’’

     

     ‘’Mutlaka fayda sağlayacak çalışmalar yapmalıyız.’’

     

     Bu gibi daha birçok değişik cümle kurulabilir veya gündelik yaşamda her iki kelime de değerlendirilebilir.

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