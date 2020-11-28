Yarası Olan Gocunur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yarası olan gocunur atasözü, olumsuz bir söz söylendiği zaman bu sözü gerçekten de o davranışı gerçekleştirmiş olan kişi üstüne alınır. Bu anlamda kullanılmakta olan bir atasözüdür. TDK'ya göre yarası olan gocunur atasözü hangi durumlarda kullanılır? Siz de öğrenerek en doğru şekilde kullanabilirsiniz.



Yarası Olan Gocunur Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Yarası olan gocunur, herhangi bir işe sebep olan ve bu işten sorumlu olan kişinin kusurlu olan kişi aranırken telaşlandığını ifade etmek için kullanılan bir atasözüdür. Suçlu olan kişiler kendilerini bu şekilde belli eder. Böyle durumlarda yarası olan gocunur atasözü kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Hatalı olan kişiler sorumlu aranırken, davranışları ile bunu belli ederler.