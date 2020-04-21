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    HaberlerEğitim Haberleri Yargıç Eş Anlamlısı Nedir? Yargıç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 03:16 |

    Yargıç Eş Anlamlısı Nedir? Yargıç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Özellikle resmi kurum içerisinde yargıç kelimesinin çok önemli bir yeri vardır. Anlamı üzerinden yargıç kelimesi aynı zamanda eş anlamlı sözcüğü ile ifade edilebilmektedir. Peki, yargıç eş anlamlısı nedir? Yargıç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Yargıç Eş Anlamlısı Nedir? Yargıç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Yargı yetkisini kullanmak suretiyle yasalara aykırı davranan kişilere yasa hükümlerini yerine getiren yükümlü kişilere yargıç denmektedir. Belli kurallar çerçevesinde yaşayan toplumlar için büyük bir öneme sahiptir. Türk Dil Kurumu konusunda bu önemli kelime adına ayrıca eş anlamlı olarak, ‘hakim’ kelimesi kullanılmaktadır. 

     Yargıç Eş Anlamlısı Nedir? 

     Yargıç kelimesi gündelik yaşam içerisinde ayrıca hakim eş anlamlı sözcüğü üzerinden ifade edilmektedir. Türkçe içerisinde aynı yaygınlık ile kullanılan ender kelimeler arasında yer almaktadır. Zira halkın bir kısmı yargıç kelimesini kullanırken bir kısmı ise hakim sözcüğünü ele almaktadır.

      Yargıç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler 

     Toplum düzenini korumak ve bu düzen çerçevesinde yasaları aykırı davranan kişilerin hükümlerini veren bireyler yargılardır. Yargıç kelimesi ayrıca hakim sözcüğü üzerinden de kullanılabilir. 

     ‘’Yargıç kararını çoktan vermiş.’’ 

     ‘’O bugün hakimin karşısına çıkacak.’’

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