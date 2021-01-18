Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil hangi tarihte?

15 tatil için öğrenciler gün sayıyor. 2020-2021'in ilk yarısı bitmek üzere... Sömestre kısa bir süre kala "Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?" aramaalrı hızlandı. İşte net bilgiler...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yarı yıl tatili 25 Ocak'ta başlayıp 15 Şubat'ta son bulacak.

SINAVLAR NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelendi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.