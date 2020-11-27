Yarım Elma Gönül Alma Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Gönül almak yaygın kullanılan bir deyimdir. Üzülen ve kalbi kırılan bir kişiyi sevindirmek, mutlu etmek anlamına gelir.



Yarım Elma Gönül Alma Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde, birini hoşnut etmek için yapılan şeylerde niyetin önemli olduğu anlatılır. Buna göre, alınan hediyenin ne kadar pahalı olduğu mühim değildir. Birini hatırlamak ve onu düşünmek her şeyden daha önemlidir. Elmanın yarısı bile birisini mutlu etmek için yeterli olabilir. ''Zeytin dalı uzatmak'' da aynı anlama gelen ve yaygın kullanılan sözlerimizden biri.



Kısaca Atasözünün Açıklaması



Kısaca, yarım elma gönül alma atasözünde hatalarını düzeltmek isteyen insanların sarf ettiği çabaların takdir edilmesi ve desteklenmesi gerektiği anlatılır.