Yaş Kesen Baş Keser Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ağaçların ve ormanların gerek insanlar için gerek de gezegenimiz için ne kadar önemli olduğunu anlatan atasözümüz "Yaş kesen baş keser" olmaktadır.

Yaş Kesen Baş Keser Atasözünün Anlamı Nedir?

Ağacın ve dolayısıyla ormanların birbirinden farklı yararları bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi de gezegenimizin akciğerleri olmasıdır. Ayrıca ağaçlarda farklı farklı şifaları vardır. Bu kadar önemli olan ağaçların kesilmesi de elbette ki son derece zararlı ve kararlı olan bir hareket olmaktadır. Bu atasözünde sözü geçen yaş kelimesi kurumamış, yaşayan ağaçları ifade etmektedir. Bu sebeple de bu ağaçların değil kurumuş ağaçların kesilmesi gerekmektedir. Bunun tam tersini yapıp yaş ağaçları kesen kimseler ise o kadar büyük bir suç işlerler ki, bu suç insan öldürmek ile aynı kefeye konmaktadır. Ağaçların önemini bizleri çok açık ve ciddi bir şekilde anlatan bu atasözümüz ormanların korunması gerekliliğini de anlatmaktadır.