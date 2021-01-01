01.01.2021 - 14:59 |
Yaş Zıt Anlamlısı Nedir? Yaşın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Bazı kelimler sesteş kelimeler olmaktadır. Sesteş kelimeler ise yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları tamamen birbirinden farklı olan kelimeler olmaktadır. Yaş kelimesi de bu kelimelerden birisi olmaktadır. Sesteş kelimelerin de zıt anlamlıları olabilmektedir. Bazen bütün anlamlarına karşılık zıt anlamlı kelimeler bulunurken bazense sadece bir anlamının karşıt anlamı bulunmaktadır. Sizlere yaş zıt anlamlısı hakkında merak edilen detayları derledik.
Yaş kelimesinin sesteşi kelime bulunmaktadır ve bu kelimenin genel anlamı doğumdan ya da ortaya çıktığı andan bu yana geçen zaman olmaktadır. Diğer bir yandan bu kelimenin sesteş anlamlarından birisi de ıslak veya nemli olan olmaktadır. Diğer bir yandan bu kelimenin göz yaşı anlamı da bulunmaktadır. Argoda da kullanılan bir kelime olan yaşın karşılığı ise kötü olmaktadır.
Yaşın Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler
Yaş kelimesinin bir biri ile alakası olamayan farklı anlamlara geldiğini çünkü sesteş bir kelime olduğunu daha önce söylemiştik. Islak kelimesinin karşılığı olan yaş kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü ise kuru olmaktadır. Kuru kelimesinin anlamı ise suyu veya nemi olmayandır.