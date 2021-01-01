Yaş Zıt Anlamlısı Nedir? Yaşın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yaş kelimesinin sesteşi kelime bulunmaktadır ve bu kelimenin genel anlamı doğumdan ya da ortaya çıktığı andan bu yana geçen zaman olmaktadır. Diğer bir yandan bu kelimenin sesteş anlamlarından birisi de ıslak veya nemli olan olmaktadır. Diğer bir yandan bu kelimenin göz yaşı anlamı da bulunmaktadır. Argoda da kullanılan bir kelime olan yaşın karşılığı ise kötü olmaktadır.

Yaşın Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

Yaş kelimesinin bir biri ile alakası olamayan farklı anlamlara geldiğini çünkü sesteş bir kelime olduğunu daha önce söylemiştik. Islak kelimesinin karşılığı olan yaş kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü ise kuru olmaktadır. Kuru kelimesinin anlamı ise suyu veya nemi olmayandır.