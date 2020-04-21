Yaşam Eş Anlamlısı Nedir? Yaşam Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Yaşam kelimesi için Türk Dil Kurumu üzerinden, ‘hayat’ eş anlamlısını kullanabilirsiniz. Her iki kelime de aynı anlamı ile beraber durumu eşit şekilde ifade edebiliyor.

Yaşam Eş Anlamlısı Nedir?

Hem yaşam hem de hayat kelimeleri aynı şekilde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bazı kesim yaşam sözcüğünü ele alırken bazı insanlar ise bunun yerine hayat kelimesini tercih etmektedir. Hangi kelime tercih edilirse edilsin doğumdan ölüme kadar geçen süreye hem hayat hem de yaşam denir.

Yaşam Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yaşam kelimesi aynı zamanda insanların hayat içerisindeki mücadelesini anlatır. Bu doğrultuda zorluklarla baş edebilmek, para kazanarak geçinebilmek ve benzeri birçok durum söz konusudur.

‘’Hayat beni gerçekten çok yordu.’’

‘’Asıl yaşam şimdi başlıyor.’’

Böyle cümleler içerisinde her iki kelimeyi de aynı anlam üzerinden ele almak mümkün.