Yaşam Zıt Anlamlısı Nedir? Yaşamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yaşam içeriğinde birçok şartta varlığını sürdüren canlı topluluğu için kullanılan bir terimdir. Yaşam kelimesi her canlı için kullanılan bir kelimesidir. Yaşam zıt anlamlısı olan kelime ise ölüm kelimesidir. Ölüm kelimesi tıpkı yaşam kelimesi gibi tüm yaşayan canlıları kapsayan bir kelimedir. Yaşam kendiliğinden olan ve iç içe geçen bir dönüşüm içermektedir. Ölüm ise bu dönüşümün farklı bir boyuta geçmesini ifade etmektedir.



Yaşamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Yaşamın zıt anlamı olan kelimeler arasında en belirgin olanı ölüm kelimesidir. İnsanlar için yaşam ne kadar doğal karşılanıyor ise ölüm de doğal karşılaşılan bir durumdur. Yaşam kelimesi hayat düzeni olarak da kullanılabilmektedir. Hayat şartları veya düzeni olarak kullanıldığında ise ters anlamlısı olumsuz koşullar olarak kullanılmaktadır.

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