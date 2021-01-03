Yaşlı Zıt Anlamlısı Nedir? Yaşlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yaşlı kelimesi, kendi içinde pek çok anlamı taşıma bakımından öne çıkan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu yönüyle de günlük hayatta, çok fazla kullanılan ve duyulan kelimeler arasında kendisine yer bulmaktadır.



Yaşlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yaşlı kelimesi, yaşı ilerlemiş ve kocamış olan aynı zamanda ihtiyar kimse anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük aynı zamanda ıslaklığı ifade etmek içinde kullanılmaktadır. Ayrıca, ağlamanın söz konusu olduğu durumlarda gözlerde oluşan ıslaklık durumunu ifade etmek içinde kullanılan bir sözcük olma özelliğine sahiptir.



Yaşlı kelimesinin işaret ettiği durum yahut niteliklerin durumunu ifade etmek için kullanılan sözcükler ise karşıt yani zıt anlamlı kelimeler olarak tanımlanır. Bu kapsamda yaşlının zıt anlamı olan kelimeler iki tane olup bunlar; genç ve bebe kelimeleridir.