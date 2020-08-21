Yatay geçişe korona dopingi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir üniversitede öğrenim görmesine rağmen yüzbinlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) tekrar girdi. Bu öğrencilerin sınava girmelerinin en önemli nedeni okudukları bölümden ya da üniversiteden memnun olmamaları. Ancak sınava girmeden üniversite ve bölüm değiştirmenin de yolu var. Yatay geçişle öğrenciler, yıl kaybetmeden istedikleri üniversitede ve bölümde öğrenim görebiliyorlar.

Evlerine dönüyorlar

Yatay geçiş, sağladığı bu imkân nedeniyle öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak bu ilgi koronavirüs sonrası daha da arttı. Çünkü yeni dönemde eğitimin nasıl yapılacağı hâlâ net değil. Bazı üniversiteler eğitimi uzaktan yapma kararı alırken bazılarında ise hibrit modeller tartışılıyor yani derslerin bir kısmının yüz yüze verilmesi, bir kısmının da uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Üniversitelerdeki bu belirsizlikler nedeniyle öğrenciler, son 6 aydır olduğu gibi kiraladıkları evlere boş yere para vermek istemiyorlar. Yurtlarda kalan öğrencilerin de tedbirler konusunda çekinceleri var. Yine yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yüksek yaşam maliyetlerine, sigorta, sağlık hizmetlerine erişim gibi sorunların yanı sıra sınırların kapatılması durumunda evine dönememe riski de eklendiği için Türkiye’de eğitim görmek istiyorlar.

YÖK, yurt dışında okuyan fakat salgın nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilere yatay geçişte bu yıla özel kolaylıklar sağladı. Bu kapsamda, üniversiteye girişte başarı sıralaması şartı bulunanların dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar kontenjan ayrılabilmesine imkân tanındı. Ayrıca ilk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için birinci ve son sınıfa da başvuru imkânı sağlandı. Şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için açık öğretim programlarına geçiş yapabilmenin yolu da açıldı.

Üç seçenek var

Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler için üç çeşit yatay geçiş olanağı bulunuyor. Bunlardan Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş’te, üniversitenin kendi bünyesinde eş değer düzeydeki diploma programlarına geçiş yapılabiliyor. İkinci öğretim programında sınıfın ilk yüzde 10’una girenler ile açık ve uzaktan öğretim programlarında 100 üzerinden 80 veya üzeri puanı olanlar, üniversitelerinin birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabiliyorlar.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş’te, üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer programları arasında ve YÖK’ün yayınladığı kontenjanlar çerçevesinde öğrenci kabul ediliyor. Başvuru için genel not ortalaması en az 60 ancak bazı üniversiteler daha yüksek not ortalaması isteyebiliyor. Hazırlık sınıfına; önlisansta ilk yarıyıl ile son yarıyılda, lisansta ise ilk iki yarıyıl ile son iki yarıyılda yatay geçiş yapılamıyor.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş’te ise öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programın girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması şart. Eğer öğretim dili Türkçe programdan yabancı dilde eğitim yapan programlara geçmek isteniyorsa yabancı dil şartının sağlanması gerekiyor.

Merkezi yerleştirme başarı sırası şartı aranan tıp, hukuk gibi programlarda yatay geçişte de baraj uygulanıyor. O nedenle öğrencilerin üniversiteye girdikleri yıl, ilgili puan türünde, bölümün istediği başarı sırası şartı içinde olması gerekiyor.

Üniversiteler, yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde, başvuru şartlarını kendileri belirleyebiliyor.

Başvurular online

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin çoğunda başvurular online yapılıyor. Bu yıl istenen şartlarda da değişikliğe gidildi. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nde müfredat ve ders içerikleri belgelerinin ıslak imzalı olarak sisteme yüklenmesi zorunlu değil. Akdeniz Üniversitesi, kayıt için gerekli belgelerin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda üniversiteye teslim edilmesi kolaylığı getirdi. Uzaktan eğitim durumunda belgeler posta yoluyla gönderilebilecek.