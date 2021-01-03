Yaz Zıt Anlamlısı Nedir? Yazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yaz kelimesi; mevsimi belirttiğinden ötürü oldukça fazla kullanılan kelimelerin başında bulunur. Yaz kelimesinin zıt anlamını merak eden kişiler, gerek sözlük gerekse İnternet yardımı sayesinde sorularının cevaplarını bulmaktadırlar. Bununla beraber yaz kelimesi hakkında bilgi vermek okurlara yardımcı olacaktır. Yaz kelimesinin zıttı ve zıt anlamlı kelimelerin bir arada olduğu örnek vererek, yazın zıddının açıklaması aşağıdaki alt başlıkta yer almaktadır.



Yazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yaz kelimesinin zıt anlamı olan kelime; kıştır. Yaz kelimesi mevsimi ifade etmektedir. Yaz; sıcağı belirtirken kış kelimesi de tam tersi şekilde soğuğu ifade eder. Buna örnek olarak;



- Yaz sıcağı etkisinin, kış mevsiminde de görüldüğünü belirtmek mümkündür.