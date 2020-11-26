Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çalışkanlık, aslında bir işin mükafatını anında almamaya razı gelerek, ilk aşamadaki cefalarına katlanmayı da içerir. Bu nedenle, çalışkanlığı öğütleyen sözler, daha çok bir süre cefaya katlanmadan, yapılan işin meyvesinin alınamayacağını ifade eder.



Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Eski zamanların çalışma düzeninden ilham alınarak meydana gelmiş bu ata sözü, yazları ekin ve hasat zamanında çalışan kişilerin, kışın soğuğunda yiyecek yemekleri, yani mükafatları olacağını ifade eder. Geçmişteki deneyimleri yansıtan atasözlerinin güzelliği, bir mecaz ya da somutlama içeriyor olması bakımından, her zaman güncelliğini koruyabiliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu söz günümüze uyarlanmak istenirse, bir sınava çalışılıp o çalışmanın zorluklarına ve cefasına katlanılırsa, alınacak iyi sonuçlar ve kazanımlarına da ulaşılabileceği söylenebilir.



Kısaca Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer Atasözünün Anlamı



Eğer zor şatlara göğüs gererek, emek ve çaba gösterilirse, mükafatının ileride alınacağını ifade eder.